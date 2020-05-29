Укріплюються та підтягують важку техніку. До чого готуються бойовики під Донецьком

З позиції ЗСУ під Донецьком відкривається вид не лише на злітні смуги аеропорту та його зруйновані термінали, звідси видно і саме окуповане місто. Відстань до ворога тут складає менше кілометра, тому сюди постійно прилітають снаряди та кулі ворога. Утім разом з кулеметами по наших позиція часто працює і снайпер.

Російські окупаційні війська також все частіше почали використовувати протипіхотні міни ПОМ-2, осколки від яких знищують все в радіусі семи метрів. До того ж, вояки вкотре наголошують на те, що ворог укріплюється, та готує до бою важку техніку. Докладніше у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, напередодні бойовики намагались підкрастися до позицій ЗСУ під Донецьком, українські військові дали відсіч.