Уникальная выставка опишнянской керамики открылась в столичном музее Тараса Шевченко

Уникальная выставка опишнянской керамики открылась в столичном Доме-музее Тараса Шевченко. Здесь представлены работы учеников специализированной художественной школы-интерната Коллегиум искусств. Ею уже 15 лет подряд занимается президентский фонд Леонида Кучмы Украина.

Авторы экспозиции – лучшие воспитанники Коллегиума. Керамику дети создавали на занятиях в школе. Одной, общей тематики нет, впрочем, в этот раз вдохновлялись мотивам основателя украинского модерна Василия Кричевского.

Опишнянский коллегиум искусств обучает более 200 одаренных детей, об их развитии беспокоятся и известные учителя, и народные мастера. Здесь устраивают ежегодные международные молодежные гончарные фестивали. Школой уже 15 лет подряд занимается президентский фонд Леонида Кучмы Украина.

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Также, в рамках открытия выставки все желающие могли приобщиться к мастер-классу. Цветной глиной киевляне разрисовывали трезубец. Ведь именно Василий Кричевский – автор дизайна национального герба Украины.

Современные гончарные фантазии учеников на выставке модерновый можно увидеть в Доме-музее Тараса Шевченко до конца апреля. Билет стоит 30 грн, а для учащихся, студентов и пенсионеров – 15.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Киеве при поддержке фонда Леонида Кучмы Украина открылась выставка юных художников.

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