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Унікальна виставка опішнянської кераміки відкрилася у столичному музеї Тараса Шевченка

Унікальна виставка опішнянської кераміки відкрилася в столичному в Будинку-музеї Тараса Шевченка. Тут представлені роботи учнів спеціалізованої художньої школи-інтернату Колегіум мистецтв. Нею  вже 15 рік поспіль опікується президентський  фонд Леоніда Кучми Україна.

Автори експозиції – найкращі вихованці Колегіуму. Кераміку діти створювали на заняттях у школі. Однієї, спільної тематики немає, втім  цього разу надихалися мотивами засновника українського модерну Василя Кричевського.

Опішнянський колегіум мистецтв навчає понад 200 обдарованих  дітей, про їхній розвиток турбуються  і відомі  вчителі, і народні майстри. Тут влаштовують щорічні міжнародні молодіжні гончарські фестивалі. Школою вже 15 рік поспіль опікується президентський  фонд Леоніда Кучми Україна.

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Також, у рамках відкриття виставки всі охочі могли долучитися до майстер-класу. Кольоровою глиною кияни розмальовували тризуб. Адже, саме Василь Кричевський – автор дизайну національного герба України.

Сучасні гончарні фантазії учнів на виставці МодерНово можна побачити в Будинку-музеї Тараса Шевченка до кінця квітня. Квиток коштує  30 грн, а для учнів, студентів та пенсіонерів – 15.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Києві за підтримки фонду Леоніда Кучми Україна відкрилася виставка юних митців.

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