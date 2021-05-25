Унікальна знахідка біля Дніпра: як проходять археологічні розкопки українського Стоунхенджу

Ані штрафи, ані кримінальна відповідальність не рятують українську історію від знищення. Через розорення сотень курганів було втрачено багато артефактів, безліч безцінних свідчень нашого минулого.

Щось розікрали чорні археологи, щось уже не повернути через недбалість фермерів, які рівняють кургани із землею. З цієї причини нині кожен курган на вагу золота, бо це – історична пам’ять нашої нації.

Нині активно ведуть розкопки біля Дніпра – кургану 5 тис. років. Археологам пощастило знайти багато цікавого, зокрема близько двох десятків поховань, які датуються бронзовою епохою.

Натрапили також на коло з кам’яних брил – це так званий кромлех. У світі найвідоміший з них – Стоунхендж. Факти ICTV розповідають про нові відкриття археологів.

Міліметр за міліметром археологи знімають вікові шари ґрунту – їх щонайменше дев’ять. Уже понад місяць за декілька кілометрів від Дніпра тривають розкопки Дніпропетровського Стоунхенджу.

Величезний курган добудовували впродовж тисячоліть. Саме це місце дає можливість дослідити період енеоліту та ранньої бронзової епохи.

Курган укріплений кам’яними брилами, кожна вагою приблизно тонна – це кромлех, унікальна конструкція. Такі кам‘яні кільця, кажуть археологи, поширені від британських островів аж до Алтаю – для України подібні знахідки вкрай рідкісні.

У цьому кургані ховали людей протягом декількох тисячоліть. Сам насип постійно добудовували. Попередньо археологи планують розкопати близько трьох десятків поховань. Усе передадуть для вивчення антропологам. Проте знахідки вже свідчать про те, що це останки поважних осіб.

Історичні розкопки триватимуть щонайменше декілька місяців. Усі знахідки та артефакти досліджуватимуть разом із колегами з Німеччини.

Фахівці запевняють, що на місці знахідки не буде жодної забудови, а сам велетенський кромлех збережуть. Крім того, після завершення всіх робіт тут планують створити рекреаційну зону, а на туристичній карті області з’явиться нова історична точка.

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