Ураган снес целые кварталы и град, как камни: удары стихии в Австралии, США и Европе
Ураганы, торнадо, град, дождь, наводнения – планету от Австралии до Европы охватила непогода. Есть жертвы, а также – многочисленные разрушения. Там, где стихия уже прошла, оценивают масштабы последствий. Местные жители пытаются оправиться от шока.
Непогода бушует в разных уголках мира. Разрушительный ураган Майкл оставил после себя шлейф разрушений в американском штате Флорида, вызвал наводнения в Джорджии, Северной и Южной Каролине и сейчас наступает на Вирджинию. Он ослаб до тропического шторма, однако до сих пор остается опасным. Жертвами уже стали 7 человек. Среди них – 11-летний ребенок.
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В пострадавшие от урагана районы начали возвращаться эвакуированные люди – всего их было почти 400 тыс. людей, которые еще не отошли от ужасного зрелища самой стихии, теперь шокированы еще и ее последствиями. Местами ураган снес целые кварталы.
А в Европе – наводнения после обильных ливней. Число погибших на испанской Майорке выросла до 12. Стихия также унесла жизни и в других странах.
К слову, волны 8,5 м, отменены авиарейсы, первая жертва: в США бушует ураган Майкл.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!