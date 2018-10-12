Ураган снес целые кварталы и град, как камни: удары стихии в Австралии, США и Европе

Ураганы, торнадо, град, дождь, наводнения – планету от Австралии до Европы охватила непогода. Есть жертвы, а также – многочисленные разрушения. Там, где стихия уже прошла, оценивают масштабы последствий. Местные жители пытаются оправиться от шока.

Непогода бушует в разных уголках мира. Разрушительный ураган Майкл оставил после себя шлейф разрушений в американском штате Флорида, вызвал наводнения в Джорджии, Северной и Южной Каролине и сейчас наступает на Вирджинию. Он ослаб до тропического шторма, однако до сих пор остается опасным. Жертвами уже стали 7 человек. Среди них – 11-летний ребенок.

Читайте: Мощный ураган в Индии забрал жизни 30 человек

В пострадавшие от урагана районы начали возвращаться эвакуированные люди – всего их было почти 400 тыс. людей, которые еще не отошли от ужасного зрелища самой стихии, теперь шокированы еще и ее последствиями. Местами ураган снес целые кварталы.

А в Европе – наводнения после обильных ливней. Число погибших на испанской Майорке выросла до 12. Стихия также унесла жизни и в других странах.

К слову, волны 8,5 м, отменены авиарейсы, первая жертва: в США бушует ураган Майкл.

Опубликовано Октябрь, 12 в 11:36



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.