Ураган зніс цілі квартали і град, як каменюки: удари стихії в Австралії, США та Європі

Урагани, торнадо, град, дощ, повені – планету від Австралії до Європи охопили негоди. Є жертви, а також – численні руйнування. Там, де стихія вже пройшла, оцінюють масштаби наслідків. Місцеві мешканці намагаються оговтатися від шоку.

Негода вирує в різних куточках світу. Руйнівний ураган Майкл залишив по собі шлейф руйнувань в американському штаті Флорида, спричинив повені у Джорджії, Північній та Південній Кароліні й нині наступає на Вірджинію. Він ослаб до тропічного шторму, однак і досі залишається небезпечним. Жертвами вже стали 7 людей. Серед них – 11-річна дитина.

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До постраждалих від буревію районів почали повертатися евакуйовані – всього їх було майже 400 тис. Люди, які ще не відійшли від жахливого видовища самої стихії, тепер шоковані ще й її наслідками. Місцями ураган зніс цілі квартали.

А в Європі – повені після рясних злив. Кількість загиблих на іспанській Майорці зросла до 12. Стихія також забрала життя й у інших країнах.

До слова, хвилі 8,5 м, скасовані авіарейси, перша жертва: у США вирує ураган Майкл.

Опубліковано Жовтень, 12 в 11:36



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