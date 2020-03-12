Уроки под канонады оккупантов. Как учатся дети в прифронтовой Марьинке

Российско-террористические войска обстреляли позиций сил ООС на Донбассе, вблизи Зайцево, и ранили украинского армейца. Противник бил из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксировано работу снайперов, в ответ украинские подразделения уничтожили огневые точки террористов.

В Марьинской школе ученики на перемене беззаботно играют в настольный теннис. Они еще не на карантине, хотя два дня назад, здесь было не до коронавируса. Боевики обстреляли их школу.

Мешки на подоконнике Марьинской школы стоят уже шесть лет. Такие меры безопасности от попадания пуль и осколков в окна. Однако с уменьшением обстрелов, и с желанием больше давать детям солнечного света, слой мешков ежегодно постепенно уменьшается. Детали в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести.

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