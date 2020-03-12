Уроки під канонади окупантів. Як навчаються діти у прифронтовій Мар’їнці

Російсько-терористичні війська обстріляли позицій сил ООС на Донбасі, поблизу Зайцевого, і поранили українського армійця. Противник бив з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксовано роботу снайперів, у відповідь українські підрозділи знищили вогневі точки терористів.

У Мар’їнській школі учні на перерві безтурботно грають в настільний теніс. Вони ще не на карантині, хоча два дні тому, тут було не до коронавірусу. Бойовики обстріляли їхню школу.

Мішки на підвіконні Мар’їнської школи стоять вже шість років. Такі заходи безпеки від влучання куль та уламків у вікна. Однак із зменшенням обстрілів, та з бажанням більше дітям давати сонячного світла, шар мішків кожного року поступово зменшується. Деталі у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості.

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