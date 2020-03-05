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Факти / Відео / Україна

Урвався терпець. На Черкащині люди перекрили дорогу через ями

На Черкащині жителі Вільшанської громади не дочекалися ремонту дороги і вийшли на акцію протесту, аби привернути увагу влади до проблеми. Територіальна дорога Городище-Шпола, що проходить В’язівком, покрита суцільними ямами, подекуди взагалі без натяку на асфальт.

Шлях обслуговує Служба автомобільних доріг області. Торік громада не раз надсилала чиновникам фото аварійних ділянок, але далі листування справа не дійшла.

Представник служби автодоріг до мітингувальників таки приїхав. Пообіцяв: фахівці ось-ось обстежать проблемні ділянки, зокрема, і технічний стан мосту. Потім почнеться ремонт.

На територіальні дороги грошей бракує, зізнається чиновник. Бо в пріоритеті національні. Тож громаду просять допомогти із грошима. Це називається співфінансування. І саме за такою схемою найближчим часом ремонтуватимуть дороги в кількох ОТГ області.

Факти ICTV раніше писали про те, що на папері дорога є, а в житті немає. На Волині люди виявили брехню чиновників.

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