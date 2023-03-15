Усе як на полі бою! Як проходять навчання військових на півночі

Постійні тренування в умовах, максимально наближених до бойових дій — запорука готовності особового складу наших сил оборони до будь-яких викликів. Такі комплексні заняття з тактичної й психологічної підготовки тривають у Північній операційній зоні.

Рівень солдатів та офіцерів там перевірив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Постріли, вибухи мін і снарядів, вогонь, дим і дощ. Усе — як у справжньому бою. Єдина відмінність: поряд стоять інструктори, які постійно підганяють і підказують, що і як потрібно робити.

– У бою ніхто не буде вас жаліти. Це важливо тим, що, наприклад, група йде, у групі є командир. Вони, окрім командира та його голосу нічого не повинні брати до уваги, – розповідає Роман, інструктор Збройних Сил України

На такому тренуванні, як і під час реального бою почути голос можна не завжди.

Смуги для тренувань використовують і десантно-штурмові підрозділи, і Сили територіальної оборони, й механізовані підрозділи ЗСУ.

Бійці, які пройшли випробування, втомлені й виснажені, але одностайно запевняють — навчання наближені до бойових умов вкрай необхідні.

Комплексні навчання і заняття з тактичної та психологічної підготовки тривають у Північній операційній зоні. Рівень солдатів та офіцерів постійно контролює командувач об’єднаних сил Сергій Наєв.

– Для того, щоб бути психологічно готовими до ведення сучасного бою необхідно якісно готуватись. Швидко приймати рішення командиру відділення, розрахунку, екіпажу, вести за собою людей. Є підриви, вибухи, є вогонь, дим: все те, з чим може зустрітися боєць на полі бою, – додав Сергій Наєв, командувач Об’єднаних Сил ЗС України.

Для посилення державного кордону на Півночі окрім постійних тренувань, створюють нові оборонні рубежі та зміцнюють наші позиції.

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