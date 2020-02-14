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Факты / Видео / Украина / Общество

Внимание, спецсигнал! Водителям напомнили о преимуществах скорой на дороге

В Украине стартовала акция Внимание, спецсигнал, чтобы в очередной раз напомнить водителям и пешеходам об обязательствах пропускать кареты скорой помощи.

Для спасения человека важны секунды – и лучше их не терять. В рейды вместе со скорыми вышли патрульные полицейские.

Водителей-нарушителей не штрафовали, только предупреждали и напоминали. В рейд в Черкассах и Днепре вышли Кристина Венгеляускайте и Ирина Цымбал.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что журналисты выяснили, в каком регионе скорая приезжает быстрее всех.

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