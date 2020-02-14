Увага, спецсигнал! Водіям нагадали про переваги швидкої на дорозі

В Україні стартувала акція Увага, спецсигнал, аби вкотре нагадати водіям і пішоходам про зобов’язання пропускати карети швидкої допомоги.

Для порятунку людини важливі секунди – і краще їх не втрачати. У рейди разом зі швидкими вийшли патрульні поліцейські.

Водіїв-порушників не штрафували, лише попереджали і нагадували. В рейд у Черкасах та Дніпрі вийшли Христина Венгеляускайте і Ірина Цимбал.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що журналісти з’ясували, в якому регіоні швидка приїжджає швидше за всіх.

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