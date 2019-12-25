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Увертюры, марши и премьеры: Новогодний Штраус-концерт в Киеве

В Национальной опере состоялся Новогодний Штраус-концерт. В программе – известные увертюры к оперетте и известные марши. А еще немало премьер.

На сцене, как и в зале, сплошное новогоднее настроение, которое создает романтическая и легкая классика.

Новогодний концерт проверенный временем – это вся палитра династии Штраусов – отца и сына. Иоганн Штраус-отец – главная музыкальная звезда XIX века, Beatles той эпохи, – признают сегодняшние музыканты. Именно поэтому любимые мелодии очаровывают, захватывают и вдохновляют.

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Новогодний Штраус-концерт под руководством маэстро Германа Макаренко впервые представили за рубежом 15 лет назад. С тех пор европейская классика с украинским шармом ежегодно очаровывает западную и отечественную публику.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве выступил кларнетист Мариано Рэй.

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