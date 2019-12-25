Увертюри, марші та прем’єри: Новорічний Штраус-концерт у Києві

У Національній опері відбувся Новорічний Штраус-концерт. У програмі – знані увертюри до оперети та відомі марші. А ще чимало прем’єр.

На сцені, як і в залі, суцільний новорічний настрій, який створює романтична та легка класика.

Новорічний концерт перевірений часом – це вся палітра династії Штраусів – батька та синів. Йоганн Штраус-батько – чи не головна музична зірка ХІХ століття, Beatles тієї епохи, – визнають сьогоднішні музиканти. Саме тому улюблені мелодіі чарують, захоплюють та надихають.

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Новорічний Штраус-концерт під орудою маестро Германа Макаренка вперше представили за кордоном 15 років тому. Відтоді європейська класика із українським шармом щороку чарує західну і вітчизняну публіку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві виступив кларнетист Маріано Рей.

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