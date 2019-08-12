Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Шоу-бизнес / Музыка

Опера-реквием IYOV и десятки именитых музыкантов – гала-концерт LvivMozArt 2019

Во Львове грандиозным гала-концертом завершился международный фестиваль классической музыки LvivMozArt 2019.

На оперной сцене в течение двух часов звучали произведения Франца Ксавера-Моцарта и Людвига Ван Бетховена.

В Оперном театре звучит только классика. Синтетикой жанров гостей фестиваля поражали несколько дней назад – в помещении трамвайного депо. Там звучала опера-реквием IYOV. Она возглавила список 10 лучших современных опер мира.

В течение 9 дней LvivMozArt охватил 25 событий на 10 локациях.

Классическую музыку слушателям со всего мира дарили десятки именитых музыкантов. Среди них – самый быстрый пианист планеты Любомир Мельник и звезда оперной сцены из Южно-Африканской республики Пумеза Мацикиза.

Читайте: Пешком к мечте: фанатка Винника прошла ночью 45 км ради концерта

К слову, в прифронтовом Мариуполе стартовал большой музыкальный фестиваль – крупнейший на востоке Украины.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Фестивали лета 2019 в Украине и Европе: где отдохнуть и послушать музыку
Лайма Вайкуле проведет свой фестиваль в Одессе
Енототерапия во Львове: цена и где проводят
LvivMozArt 2019: хедлайнеры и программа фестиваля
MRPL City Festival: расписание фестиваля
MRPL City Festival: билеты, как доехать и список артистов
Валерия Фурман из Кривого Рога победила на Черноморских играх-2019
Сказка на берегу моря: в Скадовске стартовали Черноморские игры 2019

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка