Опера-реквием IYOV и десятки именитых музыкантов – гала-концерт LvivMozArt 2019

Во Львове грандиозным гала-концертом завершился международный фестиваль классической музыки LvivMozArt 2019.

На оперной сцене в течение двух часов звучали произведения Франца Ксавера-Моцарта и Людвига Ван Бетховена.

В Оперном театре звучит только классика. Синтетикой жанров гостей фестиваля поражали несколько дней назад – в помещении трамвайного депо. Там звучала опера-реквием IYOV. Она возглавила список 10 лучших современных опер мира.

В течение 9 дней LvivMozArt охватил 25 событий на 10 локациях.

Классическую музыку слушателям со всего мира дарили десятки именитых музыкантов. Среди них – самый быстрый пианист планеты Любомир Мельник и звезда оперной сцены из Южно-Африканской республики Пумеза Мацикиза.

Читайте: Пешком к мечте: фанатка Винника прошла ночью 45 км ради концерта

К слову, в прифронтовом Мариуполе стартовал большой музыкальный фестиваль – крупнейший на востоке Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.