Увійшов до 100 геніїв сучасності: художнику Івану Марчуку 85 років

12 травня всесвітньо відомому українському художнику Івану Марчуку виповнюється 85 років. Він давно потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, який уклала британська газета The Daily Telegraph.

Іван Марчук народився на Тернопільщині, з дитинства малював і тепер його роботи впізнавані та шановані у багатьох країнах світу. У його доробку – кілька тисяч картин, поки що більшість з них знаходяться в Україні.

Можновладці давно обіцяли художнику музей, але слова не дотримали. Українські шанувальники люблять картини Марчука за співзвучне бачення нашої землі, близькі погляди, образи та думки. До ювілею художника у Музеї історії Києва відкрилась виставка Я єсмь.

В експозиції понад 100 картин Марчука, представлені роботи майже з усіх його серій, починаючи з 1972 року.

– А я жінки не маю і їм не смачну їжу, а корисну. Живу за чорним календарем, прокидаюся я раненько і о сьомій годині йду у майстерню, – ділиться рецептом довголіття Іван Марчук.

Британське видання внесло Івана Марчука до списку 100 геніїв у 2019 році. Український художник у кінці 1980 років емігрував до Австралії, потім проживав у Канаді та США.

Та де б він не був, його завжди тягнуло на Батьківщину. Детальніше про деталі життя Івана Марчука читайте на Фактах ICTV.

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