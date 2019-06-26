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Украинского художника Марчука внесли в список 100 гениев современности

Великобритания внесла украинского художника, основателя нового стиля в искусстве Пльонтанизм, Ивана Марчука в список 100 гениев современности.

В советское время за свое творчество был под постоянным прицелом КГБ. В 1988 году национальный Союз художников отказывалась официально признать его творчество, хотя в то время он имел более 15 экспозиций в разных городах бывшего СССР.

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В конце 1980-х эмигрировал в Австралию, затем в Канаду и США. Но, где бы он ни был, всегда его тянуло на родную землю. Третий президент Украины Виктор Ющенко пообещал построить музей его работ на Андреевском спуске в Киеве, даже пафосно заложили капсулу на месте будущего сооружения – но на этом все и кончилось.

Сейчас художник живет в Киеве. Свои картины Иван Марчук лишь изредка дарит и почти никогда не продает, чем удивляет коллекционеров, которые готовы выкладывать за них сотни тысяч долларов. Признается: переживает за работы, как за своих детей. Впрочем, со дня на день вдохновляется, рисует и мечтает.

К слову, в честь 140 лет со дня рождения Казимира Малевича вышел документальный фильм.

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