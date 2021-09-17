В дерево попала молния: в районе турецкого курорта Мармарис вспыхнул пожар
Лесной пожар вспыхнул в районе турецкого курорта Мармарис. Причиной стала молния, которая попала в дерево.
Сухие ветви вспыхнули и огонь начал быстро распространяться неподалеку от туристического городка.
На место прибыли полсотни пожарных. Помогали и спасатели на вертолетах, поэтому огонь удалось укротить довольно быстро.
В Турции опасаются повторения масштабных пожаров, которые бушевали летом. Погибли восемь человек и более 800 пострадали.
Поэтому теперь пытаются быстро гасить маленькие очаги возгораний, чтобы не допустить новой беды.
Предыдущие масштабные пожары вспыхнули в июле и приблизились к популярным турецким курортам в провинции Анталия, где отдыхало и много украинцев.
Тогда огонь тоже подобрался вплотную к Мармарису и власти объявили о необходимости эвакуировать местное население и туристов.
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Пламя заметили очень близко от жилых домов и гостиниц. Кроме Марамариса пострадал Бодрум.
А в начале августа в Анталии начались обильные ливни, которые помогли спасателям наконец обуздать стихию.