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Софія Зінов'єва |

В дерево влучила блискавка: в районі турецького курорту Мармарис спалахнула пожежа

Лісова пожежа спалахнула в районі турецького курорту Мармарис. Причиною стала блискавка, яка влучила в дерево.

Сухі гілки спалахнули і вогонь почав швидко поширюватися біля туристичного містечка.

На місце прибули півсотні пожежників. Допомагали і рятувальники на гелікоптерах, тож вогонь вдалося приборкати доволі швидко. 

В Туреччині остерігаються повторення масштабних пожеж, які вирували влітку. Загинули вісім людей та понад 800 постраждали.

Тож тепер намагаються швидко гасити найменші осередки займань, щоб не допустити нового лиха.

Попередні масштабні пожежі спалахнули у липні і наблизились до популярних турецьких курортів у провінції Анталія, де відпочивало і багато українців.

Тоді вогонь теж підібрався впритул до Мармарису і влада оголосила про необхідність евакуювати місцеве населення та туристів.

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Полум’я помітили дуже близько від житлових будинків та готелів. Окрім Марамарису постраждав Бодрум.

А на початку серпня у Анталії почалися рясні зливи, які допомогли рятувальникам нарешті приборкати стихію.

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