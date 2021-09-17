Зміни клімату набагато гірші і швидші, ніж ми припускали – ООН

Цього року діра у озоновому шарі, яка з’являється там щороку, набагато більша ніж зазвичай.

Вчені зі Служби моніторингу атмосфери імені Коперника кажуть, що діра дуже швидко збільшується і за розміром вже перевищує 75% озонових дір на даному етапі з 1979 року.

– Озонова діра 2021 року наразі є однією з 25% найбільших у наших звітах із 1979 року, але цей процес все ще триває. У найближчі тижні ми продовжимо стежити за його розвитком, – наголосили дослідники.

Окрім цього, за даними Організації об’єднаних націй, зміни клімату вражають Землю дедалі сильніше і швидше, ніж очікувалось.

У своєму звіті ООН зазначає, що з 1900 до 2018 рік рівень моря піднявся на 20 сантиметрів, а середні глобальні температури щонайменше на 1,06 градуса Цельсія.

Такі зміни стають причиною різних стихійних лих, зокрема пожеж у Європі та Сибіру, затоплень, а також спекотних хвиль у США та Канаді.

– Порушення клімату нашої планети вже гірше, ніж ми думали, і все це рухається швидше, ніж передбачалося. Ми продовжуємо знищувати те, від чого залежні на Землі, – сказав генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш.

За даними дослідників, вирішальне значення для запобігання найгіршому сценарію має утримання тенденції потепління не більше ніж на 1,5 градуса.

Для цього необхідно скоротити глобальні викиди вдвічі вже до 2030 року і світ дуже далекий від цього.

Джерело: The Guardian, ООН