В Италии окончательно оправдан нацгвардеец Виталий Маркив

Верховный кассационный суд в Италии официально оправдал нацгвардейца Виталия Маркива.

Соответствующее решение было принято в четверг, 9 декабря.

В частности, с украинца сняли все обвинения и иски, которые накопились с 2017 года, когда Маркива задержали в Италии.

Украинца подозревали в причастности к гибели фотожурналиста из Италии Андреа Рокелли и его переводчика. Речь идет об инциденте, который произошел в 2014 году в Славянске.

Тогда Маркив был приговорен к 24 годам лишения свободы. В ответ было подано много апелляций.

В связи с решением итальянского суда Национальная полиция Украины провела собственное расследование, доказав невиновность нацгвардейца.

В ноябре 2020 года апелляционный суд Милана оправдал украинца. Именно это решение окончательно было подтверждено Верховным судом.

Напомним, о Маркиве известно, что он переехал в Италию, когда ему было 14 лет. После того, как он получил там образование, он занимался музыкой и работал диджеем.

В конце 2013 года, Маркив вернулся в Украину. Когда начались боевые действия на Донбассе он вошел в состав Первого батальона Национальной гвардии.

В Италию он вернулся в 2017 году, где его и задержали по подозрению в убийстве журналистов.

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