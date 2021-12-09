В Італії остаточно виправдано нацгвардійця Віталія Марківа

Верховний касаційний суд Італії офіційно виправдав нацгвардійця Віталія Марківа.

Відповідне рішення було ухвалено у четвер, 9 грудня.

Зокрема, з українця зняли всі звинувачення та позови, що накопичилися з 2017 року, коли Марківа затримали в Італії.

Українця підозрювали у причетності до загибелі фотожурналіста з Італії Андреа Рокеллі та його перекладача. Йдеться про інцидент, який стався у 2014 році у Слов’янську.

Тоді Марківа засудили до 24 років позбавлення волі. У відповідь було подано багато апеляцій.

У зв’язку із рішенням італійського суду Національна поліція України провела власне розслідування, довівши невинність нацгвардійця.

У листопаді 2020 року апеляційний суд Мілана виправдав українця. Саме це рішення було остаточно підтверджено Верховним судом.

Нагадаємо, про Марківа відомо, що він переїхав до Італії, коли йому було 14 років. Після того, як він здобув там освіту, він займався музикою та працював діджеєм.

Наприкінці 2013 року Марків повернувся до України. Коли почалися бойові дії на Донбасі, він увійшов до складу Першого батальйону Національної гвардії.

До Італії він повернувся у 2017 році, де його й затримали за підозрою у вбивстві журналістів.

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