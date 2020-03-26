В Ивано-Франковске для умерших от Covid-19 выделили отдельное место на кладбище

Пятый летальный случай от коронавируса на Ивано-Франковщине. Это 65-летняя женщина из пригородного села.

23 марта вместе с мужем ее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Через сутки женщины не стало. Инфицирование коронавирусом лабораторно подтверждёно после смерти.

Муж погибшей также в больнице, его состояние средней тяжести. Люди за границей не были, как заразились — неизвестно. В Ивано-Франковске для умерших от коронавируса на кладбище выделили отдельное место.

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