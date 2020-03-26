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В Івано-Франківську для померлих від Covid-19 виділили окреме місце на кладовищі

П’ятий летальний випадок від коронавірусу на Івано-Франківщині. Це 65-річна жінка з приміського села.

23 березня разом із чоловіком її госпіталізували з підозрою на коронавірус. Через добу жінки не стало. Інфікування на коронавірус лабораторно підтвердили вже після смерті.

Чоловік загиблої також у лікарні, його стан середньої тяжкості. Люди за кордоном не були, як заразилися – невідомо. В Івано-Франківську для померлих від коронавірусу на кладовищі виділили окреме місце.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як правильно дезінфікувати квартиру під час карантину.

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