В Івано-Франківську для померлих від Covid-19 виділили окреме місце на кладовищі
П’ятий летальний випадок від коронавірусу на Івано-Франківщині. Це 65-річна жінка з приміського села.
23 березня разом із чоловіком її госпіталізували з підозрою на коронавірус. Через добу жінки не стало. Інфікування на коронавірус лабораторно підтвердили вже після смерті.
Чоловік загиблої також у лікарні, його стан середньої тяжкості. Люди за кордоном не були, як заразилися – невідомо. В Івано-Франківську для померлих від коронавірусу на кладовищі виділили окреме місце.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як правильно дезінфікувати квартиру під час карантину.
2020-03-26Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.