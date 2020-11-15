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В Одесі другий тур місцевих виборів: чому низька явка та чи дотримуються карантинних обмежень

Другий тур мерських перегонів в Одесі проходить без значних порушень. Вчасно не відкрилися кілька виборчих дільниць, здебільшого через запізнення представників комісій.

За крісло міського голови тут ведуть боротьбу – чинний мер Геннадій Труханов та його опонент із партії ОПЗЖ – Микола Скорик. У першому турі виборів різниця між ними сягала майже 19%. Нині явка на дільницях не висока – здебільшого зранку приходили люди, яким за 50 років.

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Самі ж виборці запевняють, що така низька явка зумовлена зневірою в українських політиках. Люди голосують із дотриманням карантинних обмежень – у захисних масках, дотримуються дистанції, заповнюють бюлетені своїми ручками.

Другий тур виборів у Луцьку

Вибори місцевого голови у Луцьку ледве не історичні і для багатьох довгоочікувані, адже в місті майже 4 роки не було міського голови, відколи попередній очільник помер від важкої хвороби. За весь цей час перевибори Верховна Рада так і не призначила.

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