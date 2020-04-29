В Одессе начали готовить пляжи и море к курортному сезону

В Одессе готовятся к открытию курортного сезона, водолазы начали очищать морское дно. В общем планируют проверить 17 городских пляжей. Водолазы погружаются на глубину и осматривают дно.

Извлекают различные предметы, которые попали в море и могут быть опасными для отдыхающих. Уже нашли немало ржавого железа, стекла и пластиковых бутылок. К выходным на майские праздники планируют завершить очистки всех пляжей.

Напомним, для предотвращения распространения коронавируса розничные рынки и кладбища Одессы закрывают на период проведения карантинных мер.

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