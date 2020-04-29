В Одесі почали готувати пляжі та море до курортного сезону

В Одесі готуються до відкриття курортного сезону, водолази почали очищати морське дно. Загалом планують перевірити 17 міських пляжів. Водолази занурюються на глибину і оглядають дно.

Витягають різні предмети, які потрапили в море і можуть бути небезпечними для відпочивальників. Вже знайшли чимало іржавого залізяччя, скла і пластикових пляшок. До вихідних на травневі свята планують завершити очищення усіх пляжів.

Нагадаємо, для запобігання поширенню коронавірусу роздрібні ринки та кладовища Одеси закривають на період проведення карантинних заходів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.