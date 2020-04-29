В Одесі почали готувати пляжі та море до курортного сезону
В Одесі готуються до відкриття курортного сезону, водолази почали очищати морське дно. Загалом планують перевірити 17 міських пляжів. Водолази занурюються на глибину і оглядають дно.
Витягають різні предмети, які потрапили в море і можуть бути небезпечними для відпочивальників. Вже знайшли чимало іржавого залізяччя, скла і пластикових пляшок. До вихідних на травневі свята планують завершити очищення усіх пляжів.
Нагадаємо, для запобігання поширенню коронавірусу роздрібні ринки та кладовища Одеси закривають на період проведення карантинних заходів.
2020-04-29
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