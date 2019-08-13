В одесский лагерь Виктория заселили детей: устранили ли нарушения после пожара

В одесский детский лагерь Виктория впервые после пожара 2017 года заселились дети. В составе первой после пожара смены 103 детей. Это преимущественно дети льготных категорий. Они будут отдыхать в лагере до 29 августа.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций рассказали – они провели противопожарную проверку лагеря Виктория и нарушений не обнаружили.

На первый взгляд кажется, нарушений нету. Пожарная сигнализация работает, в комнате у детей есть противогазы, в коридорах стоят огнетушители, есть пожарные гидранты. Но в кирпичных корпуса нет пожарной лестницы и пожарного резервуара.

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Впрочем, несмотря на все нарушения, родителей дети которых сейчас отдыхают в лагере, ничего не пугает.

Пожар в детском лагере Виктория произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. Загорелся один из деревянных корпусов в котором отдыхали дети из хореографического ансамбля Адель. Чтобы спастись дети выпрыгивали из окон, три девушки сгорели заживо.

Адвокаты родителей погибших девочек считают открытие лагеря незаконным, тем более что древесные корпуса до сих пор проходят по делу как вещественные доказательства.

Пожарная сигнализация тогда не сработала потому что была неисправной. А пламя распространялось молниеносно, потому что деревянные домики не являться обработанные противопожарным раствором. А когда на место приехали спасатели оказалось, что в пожарном резервуаре нет воды.

Расследование трагедии продолжается до сих пор. Судьи вынесли приговор старшей воспитательнице Натали Цокор, которая якобы была ответственной за пожарную безопасность. Суд присудил ей 3 года условно.

Напомним, с 11 июля, лагерь Славутич, где 2 июля отравились 12 детей, закрывают бессрочно. Такое решение приняла Киевская обладминистрация.

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