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В одеський табір Вікторія заселили дітей: чи усунули порушення після пожежі

В одеський дитячий табір Вікторія вперше після пожежі 2017 року заселилися діти. У складі першої після пожежі зміни 103 дітей. Це переважно діти пільгових категорій. Вони відпочиватимуть у таборі до 29 серпня.

В Державній службі надзвичайних ситуацій розповіли – вони провели протипожежну перевірку табору Вікторія і порушень не виявили.

На перший погляд здається, порушень нема. Пожежна сигналізація працює, в кімнаті у дітей є протигази, у коридорах стоять вогнегасники, є пожежні гідранти. Але в цегляних корпусах немає пожежної драбини та пожежного резервуару.

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Втім не дивлячись на всі порушення, батьків чиї діти зараз відпочивають у таборі, нічого не лякає.

Пожежа у дитячому таборі Вікторія сталася в ніч проти 16 вересня 2017 року. Зайнявся один із дерев’яних корпусів у якому відпочивали діти з хореографічного ансамблю Адель. Щоб урятуватися діти вистрибували з вікон, троє дівчат згоріли живцем.

Адвокати батьків загиблих дівчаток вважають відкриття табору незаконним, тим паче що деревні корпуси і досі проходять у справі як речові докази.

Пожежна сигналізація тоді не спрацювала бо була несправною. А полум’я розповсюджувалося блискавично, бо дерев’яні будиночки не бути оброблені протипожежним розчином. А коли на місце приїхали рятувальники виявилося, що у пожежному резервуарі немає води.

Розслідування трагедії триває і досі. Судді винесли вирок старшій виховательці Наталі Цокор, яка нібито була відповідальною за пожежну безпеку. Суд присудив їй 3 роки умовно.

Нагадаємо, з 11 липня, табір Славутич, де 2 липня отруїлися 12 дітей, закривають безстроково. Таке рішення ухвалила Київська обладміністрація.

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