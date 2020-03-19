В ОРДЛО 91 подозрение на пневмонию, тестов на Сovid-19 нет

600 подозрений на вирусную инфекцию и 91 случай пневмонии. Украинский омбудсмен Людмила Денисова получила от общественных организаций потрясающие цифры с оккупированных городов Донбасса. Дело в том, что в ОРДЛО не завозили тест-системы для выявления коронавируса, поэтому чем болеют украинцы в захваченных боевиками городах — можно только догадываться.

Отбирают телефоны, ограничивают связь с внешним миром. Пациентов с подозрением на коронавирус в оккупированных городах Донбасса скрывают. Все делается, чтобы по телевизору вечером рассказать об очередной победе.

Но отсутствие коронавируса на захваченном боевиками телевидении не спасает от паники местных.

Почему же, несмотря на, казалось бы, отсутствие коронавируса в ОРДЛО, в Донецке и Луганске паникуют и закупаются продуктами. Ответ прост — боевики не сообщают сколько людей проверили на коронавирус, ведь тестов на Сovid-19 в оккупированные города никто не завозил. Все что могут сделать с подозрительными людьми, поместить на карантин, и отпустить. Никаких тестов.

Пока же местные власти хвастаются, что вооружилась в борьбе с коронавирусом производством многократных масок.

Выпустили тысячу масок, сегодня выпускаем еще тысячу. Эта маска многоразовая, ее можно постирать, погладить, можно ее вываривать в кипятке, и с ней ничего не случится.

Однако украинские медики настаивают, в борьбе с вирусом использование масок должно быть не более 2 часов и верить о вакцине против коронавируса, которую изготовили в Донецке также не надо — это фейк.

Факты ICTV ранее писали о том,что штаб ООС из-за подозрений коронавируса в ОРДЛО ограничил пересечение КПВВ.

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