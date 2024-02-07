Видео
Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Конфликт в Днепре: полицейские отказываются идти в штурмовую бригаду, в Нацполиции отреагировали
Срочно
Обстрел Золочева 6 февраля: погиб двухмесячный младенец, его мать – в больнице
Юлия Сеник, Ведущая программы Факты

В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202

— РФ выпустила 44 ракеты и 20 беспилотников по Украине.

— Две из пяти ракет, которыми РФ утром обстреляла Харьков — сделаны в Северной Корее.

— Атака на Киев 07.02.2024: погибли четыре человека, 40 — ранены.

— Атака на Николаев 07.02.2024: погиб мужчина.

— Боррель прокомментировал утреннюю атаку РФ по Украине.

— ВСУ поймали семерых оккупантов возле Запорожья.

— В РФ одобрили закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за “фейки” о российской армии.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 16.00 (07.02.2024).

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
20 месяцев без надежды… Трогательная история защитника Азовстали | Новости Факты ICTV за 26.01.2024
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
В Сумской области прозвучало 16 взрывов: что известно | Новости Факты ICTV за 26.01.2024
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Авиатроща в Белгороде – официальный комментарий от ГУР| Новости Факты ICTV за 26.01.2024
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Подделывали документы уклонистам: сколько заработали харьковские мошенники | Новости Факты ICTV за 26.01.2024
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Германия передала Украине пакет военной помощи | Новости Факты ICTV за 31.01.2024
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Больше видео
Политика Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь