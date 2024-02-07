В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202

— РФ выпустила 44 ракеты и 20 беспилотников по Украине.

— Две из пяти ракет, которыми РФ утром обстреляла Харьков — сделаны в Северной Корее.

— Атака на Киев 07.02.2024: погибли четыре человека, 40 — ранены.

— Атака на Николаев 07.02.2024: погиб мужчина.

— Боррель прокомментировал утреннюю атаку РФ по Украине.

— ВСУ поймали семерых оккупантов возле Запорожья.

— В РФ одобрили закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за “фейки” о российской армии.

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