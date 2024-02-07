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В РФ почнуть конфіскувати майно за “фейки” про армію | Новини Факти ICTV за 07.02.202

– РФ випустила 44 ракети та 20 безпілотників по Україні.

– Дві з п’яти ракет, якими РФ вранці обстріляла Харків – зроблені у Північній Кореї.

– Атака на Київ 07.02.2024: загинули чотири людини, 40 – поранені.

– Атака на Миколаїв 07.02.2024: загинув чоловік.

– Боррель прокоментував ранкову атаку РФ по Україні.

– ЗСУ зловили сімох окупантів біля Запоріжжя.

– В РФ схвалили закон, який передбачає можливість конфіскації майна за “фейки” про російську армію.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16.00 (07.02.2024).

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