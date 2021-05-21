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Факты / Видео / Украина

В центре Киева ожили Сады Семирамиды — презентация башни D комплекса INTERGAL CITY

По случаю презентации башни D комплекса INTERGAL CITY в сердце Киева ожили Сады Семирамиды. С деревьями, цветами и лобби зонами под открытым небом.

Непринужденную атмосферу обеспечивало музыкальное сопровождение и вкусные угощения. Поэтому присутствуют отдыхали и наслаждались видами.

В память о вечеринке на террасе, гости клиентского пространства получили не только подарки, но и приятные эмоции от общения и участия в тематических мастер-классах.

Концепции дизайна интерьерных решений для МФК премиум-класса

Компания Интергал-Буд собрала украинских архитекторов и дизайнеров в клиентском пространстве комплекса Intergal City для презентации концепции дизайна интерьер них решений этого объекта.

В рамках презентации также состоялась панельная дискуссия на тему — чего ждать от дизайна интерьеров общественных пространств в 2021 году.

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