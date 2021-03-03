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В Intergal City обсудили концепции дизайна интерьерных решений для МФК премиум-класса

1 марта компания Интергал-Буд собрала украинских архитекторов и дизайнеров в клиентском пространстве комплекса Intergal City для презентации концепции дизайна интерьер них решений этого объекта.

Мы создали это мероприятие именно для профессионального сообщества, потому что нам была интересная мысль именно архитекторов, дизайнеров архитектурный мастерских, профильных изданий, — рассказывает Анна Лаевская, коммерческий директор Интергал-Буд.

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В рамках презентации также состоялась панельная дискуссия на тему — чего ждать от дизайна интерьеров общественных пространств в 2021 году.

В компании уверены, что именно благодаря живому общению архитекторы, дизайнеры и представители строительной отрасли вдохновляются на новые идеи, создают тренды будущего.

Ипотека под 7% в Украине

С марта этого года в Украине заработала доступная программа от государства. И теперь в банках можно взять ипотеку всего под 7%.

Программа предусматривает, что заемщик за определенный период должен выплатить всю сумму с процентами, а остальные средства банка выплатит государство. В НБУ уверяют, что на 2021 год в бюджете уже заложено на это 2 млрд грн.

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