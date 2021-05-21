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Факти / Відео / Україна

В серці Києва ожили Сади Семіраміди – презентація вежі D комплексу INTERGAL CITY

З нагоди презентації вежі D комплексу INTERGAL CITY в серці Києва ожили Сади Семіраміди. З деревами, квітами та лаунж-зонами просто неба.

Невимушену атмосферу забезпечували музичний супровід та смачні частування. Тож присутні відпочивали та насолоджувалися краєвидами.

На згадку про вечірку на терасі, гості клієнтського простору отримали не лише подарунки, а й приємні емоції від спілкування та участі у тематичних майстер-класах.

Концепції дизайну інтер’єрних рішень для БФК преміум-класу

Компанія Інтергал-Буд зібрала українських архітекторів та дизайнерів в клієнтському просторі комплексу Intergal City для презентації концепції дизайну інтер’єр них рішень цього об’єкта.

В рамках презентації також відбулася панельна дискусія на тему – чого чекати від дизайну інтер’єрів публічних просторів у 2021 році.

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