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В США готують їжу зі збитих на дорозі тварин – в меню алігатори та ведмеді

В Америці дивний фестиваль. У штаті Вест Вірджинія готують їжу з тварин, яких збили на дорогах.

Він проходить 25 рік поспіль. Забирати трупи збитих тварин з дороги всім охочим дозволено у половині штатів.

Опосума, крокодила, оленя або ведмедя – можна скуштувати на цьому фестивалі.

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Кухарі переконують, що збирали лише свіжо-збитих тварин. Однак перевірити це неможливо.

А в Австралії щороку проходить Фестиваль з метання тунця.

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