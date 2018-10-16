В США готують їжу зі збитих на дорозі тварин – в меню алігатори та ведмеді
В Америці дивний фестиваль. У штаті Вест Вірджинія готують їжу з тварин, яких збили на дорогах.
Він проходить 25 рік поспіль. Забирати трупи збитих тварин з дороги всім охочим дозволено у половині штатів.
Опосума, крокодила, оленя або ведмедя – можна скуштувати на цьому фестивалі.
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Кухарі переконують, що збирали лише свіжо-збитих тварин. Однак перевірити це неможливо.
А в Австралії щороку проходить Фестиваль з метання тунця.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-16
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