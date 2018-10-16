В США готують їжу зі збитих на дорозі тварин – в меню алігатори та ведмеді

В Америці дивний фестиваль. У штаті Вест Вірджинія готують їжу з тварин, яких збили на дорогах.

Він проходить 25 рік поспіль. Забирати трупи збитих тварин з дороги всім охочим дозволено у половині штатів.

Опосума, крокодила, оленя або ведмедя – можна скуштувати на цьому фестивалі.

Дивіться: Новий метод зняття стресу – дартс сокирами

Кухарі переконують, що збирали лише свіжо-збитих тварин. Однак перевірити це неможливо.

А в Австралії щороку проходить Фестиваль з метання тунця.

Опубліковано Жовтень, 16 в 21:56



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.