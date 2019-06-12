В Украине будут сносить хрущевки: причины и куда переселят людей

В Украине 80% жилья аварийное и непригодное для проживания. Поэтому власти планируют масштабные реконструкции и даже сносы. Особенно проблемные нынче – хрущевки. Срок годности этих временных домов – 50 лет, но большинство существуют уже дольше.

Сейчас в Украине миллиард квадратных метров жилого фонда. Почти 80% которого – аварийный и непригодный для проживания. Поэтому Минрегионстрой планирует массовое восстановление таких домов. Устаревшие дома будут ремонтировать или сносить. Людей на улице не оставят – обещают в министерстве.

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Архитекторы говорят, что высотки на месте хрущевок строить опасно. Инфраструктура не выдержит нагрузки. И если и строить новый дом – то с соответствующим количеством этажей.

Новый закон должно принять правительство и утвердить парламент. В министерстве предполагают – заработает он не раньше следующего года. К тому времени, в каждом городе создадут реестр объектов. Начнут с аварийных. Но люди в такие намерения чиновников почти не верят.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда в Украине начнут сносить хрущевки.

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