PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / LOL / Хрущовка vs новобудова: Дизель шоу показали, як обрати квартиру/

Хрущевка vs новостройка: Дизель шоу показали, как выбрать квартиру

В новом выпуске Дизель шоу рассказали о всех нюансах покупки квартиры в новостройке и хрущевке.

Как правильно выбрать квартиру: элитная новостройка или хрущевка? Этим вопросом задались актеры Дизель шоу и поведали зрителям об этом со стороны жителей квартиры в хрущевке и новостройке.

Оказалось, что вторичное жилье отличается от нового многим: планировкой, ароматами, соседями и двором. Вышло очень весело!

Видео смотрите в новом выпуске Дизель шоу.

Читайте: Кто представит Украину на Мисс Мира 2018 – у Дизель Шоу свой ответ

К слову, покупка квартиры всегда проблематичная ситуация, когда у вас ограниченная сумма денег, а хочется жить в центре Киева. Актеры Дизель шоу показали свое видение похода к риелтору.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Фастов – это не 10 минут от метро: как актеры Дизель шоу ходили к риелтору
Кто представит Украину на Мисс Мира 2018 – у Дизель Шоу свой ответ
Королева юмора. Первое интервью актеров Дизель шоу о Марине Поплавской
Учусь заново: Крутоголов из Дизель Шоу станцевал на костылях
Дизель Шоу показали, как жадный судья дает взятку НАБУ
Лучше коньяка: актрисы Дизель шоу поделились опытом занятий йогой
Секс в первый раз: как 40-летний девственник “соблазнял” проститутку
Кто доживет до финиша: в Дизель Шоу устроили марафон коррупционеров
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка