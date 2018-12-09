В новом выпуске Дизель шоу рассказали о всех нюансах покупки квартиры в новостройке и хрущевке.
Как правильно выбрать квартиру: элитная новостройка или хрущевка? Этим вопросом задались актеры Дизель шоу и поведали зрителям об этом со стороны жителей квартиры в хрущевке и новостройке.
Оказалось, что вторичное жилье отличается от нового многим: планировкой, ароматами, соседями и двором. Вышло очень весело!
Видео смотрите в новом выпуске Дизель шоу.
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К слову, покупка квартиры всегда проблематичная ситуация, когда у вас ограниченная сумма денег, а хочется жить в центре Киева. Актеры Дизель шоу показали свое видение похода к риелтору.
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