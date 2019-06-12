В Україні будуть зносити хрущовки: причини та куди переселять людей

В Україні 80% житла аварійне і не придатне для проживання. Тож влада планує масштабні реконструкції і навіть знесення. Особливо проблемні нині – хрущовки. Термін придатності цих тимчасових будинків – 50 років, але більшість існують вже довше.

Нині в Україні мільярд квадратних метрів житлового фонду. Майже 80% якого – аварійний і непридатний для проживання. Тож Мінрегіонбуд планує масове відновлення таких помешкань. Застарілі будинки ремонтуватимуть або зноситимуть. Людей на вулиці не залишать – обіцяють у міністерстві.

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Архітектори кажуть, що висотки на місці хрущовок будувати небезпечно. Інфраструктура не витримає навантаження. І якщо й будувати новий будинок – то з відповідною кількістю поверхів.

Новий закон має прийняти уряд і затвердити парламент. У міністерстві припускають – запрацює він не раніше наступного року. До того часу, у кожному місті створять реєстр об’єктів. Почнуть з найаварійніших. Та люди в такі наміри чиновників майже не вірять.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли в Україні почнуть зносити хрущовки.

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