В Украине могут ужесточить карантин из-за многочисленных нарушений

Более двух недель изоляции, постоянное лечение и профессиональный уход медиков — в Черновцах выписали первого пациента, одолевшего коронавирус. Мужчина из области и уже вернулся домой. Эту весть объявил Владимир Зеленский.

Президент также анонсировал, что уже скоро в Украину из Китая поступят 10 млн тестов, 10 аппаратов вентиляции легких, миллион масок.

Глава государства в очередной раз призвал украинцев не нарушать условий карантина. Мол, жесткие меры власти ввели для здоровья нации.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине смотрите в сюжете Олега Корниенко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как проходит карантин в мире.

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