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Факты / Видео / Украина

Жесткие ограничительные меры и штрафы — как проходит карантин в мире

Коронавирус охватил уже всю Европу. Последней, где обнаружили болезнь, стала Черногория. Там вирус у двух женщин.

Количество инфицированных на планете превысило 208 тыс. Более 8,2 тыс. умерли. Но почти 83 тыс. человек выздоровели.

Наихудшей остается ситуация в Италии — там инфицированных более 31 тыс. и 2,5 тыс. жертв. Подробнее о ситуации в мире с коронавируса смотрите в сюжете Андрея Гетьмана.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что из-за коронавируса Ryanair может отменить 80% рейсов.

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