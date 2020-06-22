В Украине могут вырасти цены на электроэнергию с 1 августа — причина и для кого

Украинскую экономику ждет новый удар. Подписанный правительством в начале месяца меморандум с производителями альтернативной энергетики, предусматривает не снижение тарифов на электричество, а наоборот — существенное их повышение. Укрэнерго планирует сразу вчетверо увеличить цену на доставку электроэнергии потребителям.

На такой шаг правительство Шмыгаля идет, чтобы выплатить долг перед производителями зеленой энергетики. Хотя они и выросли именно из-за позиции Минэнерго, которое в угоду энергетическому монополисту существенно сократило производство дешевой атомной энергетики и, при этом, увеличило объемы так называемой зеленой, сосредоточенной в частных руках.

С учетом произведенного перерасчета тариф на услуги по передаче электрической энергии ЧАО НЭК Укрэнерго с 1 августа 2020 составит 596,48 грн / МВт ∙ ч (без учета налога на добавленную стоимость).

Тарифы решили поднять, чтобы реализовать меморандум, которое в начале месяца подписало правительство с производителями зеленой энергии. Документ вызвал шквал критики у представителей промышленности, жилищно-коммунальной сферы и энергетических экспертов.

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И вместо того, что бы решить кризис и прислушиваться к отечественным производителям — главных потребителей электроэнергии, правительство Шмыгаля перекладывает решение проблемы на плечи миллионов простых украинцев. Ведь за подорожание придется заплатить каждому абоненту.

Такое подорожание электроэнергии приведет к скачку цен на все товары и услуги и способно остановить экономику страны. Ведь не оправившись от коронакризиса, большинство предприятий вынуждены будут сократить свои производства. А кое-кто даже и закрыться. Бюджет недополучит миллиарды налогов, а миллионы украинцев останутся без работы. Только в горно-металлургическом комплексе работает 250 тыс. человек.

В парламенте возмущены возможным повышением тарифов.

На украинских АЭС ограничили мощность работающих блоков почти в два раза.

Развитие так называемой зеленой энергетики – общемировой тренд, от которого Украина длительное время отставала. Все изменилось несколько лет назад, когда государство предоставило зеленым большие преференции. На самом деле, льготы прописывали под бизнес-партнеров тогдашнего президента Виктора Януковича, но даже после двух смен власти они не были пересмотрены и в итоге превратились в по-настоящему тепличные условия.

Зеленые тарифы в Украине – наибольшие в Европе. Производители солнечной энергии получают у нас в среднем больше 4 грн за 1 кВт ч, а в Германии – более чем втрое меньше. При этом закон гарантирует зеленым сбыт независимо от того, нужна их энергия в системе или нет.