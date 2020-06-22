В Україні можуть зрости ціни на електроенергію з 1 серпня – причина та для кого

На українську економіку чекає новий удар. Підписаний урядом на початку місяця меморандум з виробниками альтернативної енергетики, передбачає не зниження тарифів на електрику, а навпаки – суттєве їх підвищення. Укренерго планує одразу вчетверо збільшити ціну на доставку електроенергії споживачам.

На такий крок уряд Шмигаля йде, аби виплатити борг перед виробниками зеленої енергетики. Хоча вони і зросли саме через позицію Міненерго, яке на догоду енергетичному монополісту суттєво скоротило виробництво найдешевшої атомної енергетики і, при цьому, збільшило обсяги так званої зеленої, зосередженої в приватних руках.

З урахуванням здійсненого перерахунку тариф на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ НЕК УКРЕНЕРГО з 01 серпня 2020 року складе 596,48 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість).

Тарифи вирішили підняти, аби реалізувати меморандум, який на початку місяця підписав уряд з виробниками зеленої енергії. Документ викликав шквал критики у представників промисловості, житлово-комунальної сфери та енергетичних експертів.

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І замість владнати кризу та дослухатися до вітчизняних виробників – головних споживачів електроенергії, уряд Шмигаля перекладає вирішення проблеми на плечі мільйоннів простих українців. Адже за здорожчання доведеться заплатити кожному абоненту.

Таке здорожчання електроенергії призведе до стрибка цін на всі товари та послуги і здатне зупинити економіку країни. Адже не отямившись від коронакризи, більшість підприємств змушені будуть скоротити свої виробництва. А дехто навіть і закритися. Бюджет недоотримає мільярди податків, а мільйони українців лишаться без роботи. Лише в гірничо-металургійному комплексі працює 250 тис. людей.

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Розвиток так званої зеленої енергетики – загальносвітовий тренд, у якому Україна тривалий час пасла задніх. Усе змінилося кілька років тому, коли держава надала зеленим чималі преференції. Насправді пільги прописували під бізнес-партнерів тодішнього президента Віктора Януковича, але навіть після двох змін влади вони не були переглянуті і зрештою перетворилися на по-справжньому тепличні умови.

Зелені тарифи в Україні є найбільшими в Європі. Виробники сонячної енергії отримують у нас в середньому понад 4 грн за 1 кВт год, а в Німеччині – більш ніж утричі менше. Водночас закон гарантує зеленим збут, незалежно від того, потрібна їхня енергія в системі чи ні.

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