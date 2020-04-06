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В Україні почав діяти суворий карантин. Як люди реагують на нові обмеження

Починаючи з 6 квітня в Україні діють нові карантинні обмеження. По перше – це обов’язково носити маску в громадських місцях і мати при собі документ, що посвідчує особу. По друге – заборонено перебувати на вулиці без нагальної потреби. Не можна гуляти у парках, лісах та прибережних зонах.

Не можна збиратися більше двох осіб, а люди старші за 60 років мають бути вдома постійно. Маска чи респіратор обов’язкові, якщо ви в громадському місці. Тобто в під’їзді, в ліфті і на зупинці громадського транспорту. Але місцева влада може вирішувати на свій розсуд. Тож у столиці обмеження ще суворіші – у масці треба бути фактично всюди. У перші дні ані активних пенсіонерів та інших порушників не штрафують, лише попереджають. Докладніше у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, на Донеччині зафіксували перший летальний випадок від коронавірусу.

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