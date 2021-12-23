В Украине презентовали первое летающее такси: четыре пассажира и 300 км/ч

В Одессе презентовали первое в Украине аэротакси. Самолет имеет длину в 2 м, а вместительность до четырех пассажиров. Изготовили транспорт будущего на Одесском авиационном заводе.

Проект разработала украинская компания из Броваров — Softex Invest. Летающее такси предназначено для коммерческих межрегиональных полетов и экскурсий.

В планах компании — расширить аэропарк, производя ежемесячно 4 таких самолетов.

Характеристики впечатляют — самолет имеет максимальную скорость до 300 км/ч, а запас хода — до 1500 км. Стоимость поездок будет зависеть не только от расстояния, но и от регулярности и загруженности службы. Но сориентировать по ценам все же смогли.

— Стоимость зависит от регулярности и загруженности. Мы рассчитываем, что ориентировочная стоимость — порядка $300-400 с Одессы в Киев и обратно, — рассказывает представитель компании производителя Владимира Отерешко.

Такой транспорт поможет избавиться от пробок, а также ускорит время прибытия в точку назначения — поезда и автомобили ездят значительно медленнее.

Не только в Украине заинтересовались таким видом транспорта — еще в сентябре компания AirBus представила летающее такси CityBus NextGen, которое сможет перевозить пассажиров. Правда, дальность полета всего 80 км, а максимальная скорость — 120 км/ч.

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