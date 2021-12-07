Повышение тарифов такси в Киеве: насколько вырастут цены и какие причины

В Киеве могут подняться цены на такси. После сообщения о значительном подорожании проезда в общественном транспорте столицы о поднятии тарифов заявили и таксисты.

Какие причины роста цен и сколько придется платить, выяснили Вікна-новини.

— На сегодняшний день стоимость одного километра составляет 6 грн. Это очень низкая цена. Пока хотя бы нужно поднять до 10, — объясняет Валентин Голубев, глава Профсоюза таксистов города Киева.

В Профсоюзе таксистов Киева, который сейчас насчитывает около 400 участников, говорят: за последний год стоимость автогаза и бензина выросла в среднем на 7 грн.

И добавляют: цены, которые устанавливают крупнейшие службы-агрегаторы, как Uber, B0lt и Uklon – слишком низкие, и поэтому страдают и водители, потому что мало зарабатывают, и пассажиры. Ибо при таких условиях работать идут не лучшие водители.

Об уровне сервиса и комфорта в столичном такси свидетельствуют случаи ДТП.

К тому же за все, что случится в пути, онлайн-сервисы, связывающие водителя с пассажиром, не являются ответственными. Впрочем, глава профсоюза таксистов уверен: начинать повышать безопасность нужно с поднятия цен – на 40% за километр.

– Это для того, чтобы вернуть назад адекватного водителя. Это для того, чтобы водитель не работал 16 часов в сутки. Если водитель будет работать меньше и будет получать столько же, то это даст больше безопасности вам, как пассажирам, — говорит председатель Профсоюза таксистов.

В Ассоциации перевозчиков, которая сотрудничает с теми же онлайн-сервисами такси, уверяют, что цены на постоянной основе не вырастут.

— Какие-то водители ушли с такси не потому, что кто-то им сделал низкие тарифы, а потому, что пришли другие водители, готовые работать за меньшую зарплату. Если пассажир готов ехать на этой машине с этим водителем за эти деньги, то он формирует рынок. Существенного подорожания не произошло и не произойдет, – рассказал Александр Дяченко – советник председателя правления ГО Ассоциация ответственных перевозчиков.

Возможны скачки, связанные с изменением погоды, какими-либо ограничениями (например, полным закрытием общественного транспорта), но если этого не произойдет, то и резких изменений не будет.

В Профсоюзе таксистов говорят: если самые большие игроки на рынке их не услышат – перейдут к радикальным действиям.

– Это будут забастовки. Это будут онлайн-забастовки, когда водители не будут выходить на линию, – заявил Валентин Голубев.

Новые цены на проезд в общественном транспорте могут установить по окончании отопительного сезона. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти планируют установить тариф в размере 12 грн для тех, кто имеет Карточку киевлянина.

Для жителей Киевской области стоимость составит 14 грн. Одноразовый билет для туристов обойдется в 20 грн.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.