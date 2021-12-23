В Україні презентували перше летюче таксі: чотири пасажири та 300 км/год

В Одесі презентували перше в Україні аеротаксі. Літак має довжину у 2 м, а місткість – до чотирьох пасажирів. Виготовили транспорт майбутнього на Одеському авіаційному заводі.

Проект розробила українська компанія з Броварів – Softex Invest. Летюче таксі призначене для комерційних міжрегіональних польотів та екскурсій.

У планах компанії – розширити аеропарк, виробляючи щомісяця 4 таких літаків.

Характеристики вражають – літак має максимальну швидкість до 300 км/год, а запас ходу – до 1500 км. Вартість поїздок залежатиме не лише від відстані, а й від регулярності та завантаженості служби. Але зорієнтувати за цінами все ж таки змогли.

– Вартість залежить від регулярності та завантаженості. Ми розраховуємо, що орієнтовна ціна – близько $300-400 з Одеси до Києва і назад, – розповідає представник компанії виробника Володимира Отерешка.

Такий транспорт допоможе позбутися заторів, а також прискорить час прибуття в точку призначення — поїзди та автомобілі їздять значно повільніше.

Не тільки в Україні зацікавилися таким видом транспорту — ще у вересні компанія AirBus представила таксі CityBus NextGen, що літає, яке зможе перевозити пасажирів. Щоправда, дальність польоту лише 80 км, а максимальна швидкість – 120 км/год.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.