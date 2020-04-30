В Україні рекордно здорожчала електрика – причина

Менше дешевої електроенергії, більше дорогої. Уряд вирішив підтримати українців під час карантину рекордним зростанням цін на електроенергію. Цього разу вирішили зупинити блоки державних атомних електростанцій, які виробляють найдешевшу електроенергію. І замість них купувати втричі дорожче у вугільних станції, більшість з яких належить приватній компанії ДТЕК.

За дивним збігом обставин саме там раніше працював діючий Прем’єр Денис Шмигаль.

Проект балансу енергосистеми уряд розглянув у понеділок, і одразу надіслав Енергоатому новий, доопрацьований графік роботи. У Кабміні пояснюють – все через зниження споживання електроенергії.

Однак, затягнути паски чомусь змушують АЕС. Але виробництво енергії на вугільних станціях зросте з 20 до 30%. А 10 із 15 теплоелектростанцій в Україні належать приватній компанії ДТЕК. Тож експерти припускають – рішення готували саме для них.

Причому атомна енергія найчистіша і найдешевша, а перевагу віддають тепловій, для виробництва якої спалюють вугілля, і яка коштує втричі дорожче, ніж атомна.

І це далеко не перший подарунок урядовців приватному енергомонополісту. Перед цим був заборонений імпорт електроенергії, а потім і імпорт вугілля. Результат не забарився та ціна електрики рекордно зросла. Сьогодні вона вдвічі вища, ніж в країнах Евросоюзу. А платити за такий подарунок монополісту будуть всі. Ефект відчує кожен із нас, просто зайшовши в магазин.

На скільки ще треба підвищувати ціну електроенергії, щоб задовольнити апетити приватного монополіста, в уряді не кажуть. Але заплатить за це кожен українець.

Факти ICTV раніше писали про те, що комітет Ради розкритикував програму уряду через неуважність до промисловості.

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