В Украине начались проверки ВПЛ: кому отменят выплаты, есть ли штрафы и что делать

В середине октября правительством было принято решение по осуществлению контроля за соблюдением законодательства при оказании государственной помощи внутриперемещенным лицам.

Заместитель главы национальной социальной сервисной службы Татьяна Лактионова в эфире телемарафона Единые новости рассказала, как будут проходить проверки и кому могут отменить выплаты на пособие на проживание.

— Речь идет о проверках фактического места жительства ВПЛ, получающих государственную помощь на жительство. Эти проверки будут осуществляться должностными лицами территориальных органов национальной социальной сервисной службы по данным Единой информационной базы данных ВПЛ и по адресам, непосредственно указываемым при получении справки ВПЛ.

Лактионова также рассказала, что на данный момент на учете почти 4,8 млн ВПЛ, из них 2,215 млн получают помощь на проживание. Поэтому речь идет о выборочных проверках.

— Решения, кого именно проверять, будут принимать на местах руководители территориальных органов национальной сервисной службы.

Порядком самого постановления предусмотрено, как сообщила Лактионова, если человека не будет дома, ему предоставляется возможность в течение десяти дней явиться в Управление соцзащиты для проведения физической идентификации и соответственно подтверждение своего местожительства по указанному адресу.

Она подчеркнула, что каждый человек имеет возможность свободно выбирать свое местожительство.

— Но существует определенный порядок, согласно которому лицо должно сообщить, если он имеет статус ВПЛ, орган социальной защиты о новом месте жительства. Тогда эта помощь будет переведена по новому месту жительства.

По словам Лактионовой, если человек вернулся домой, тогда будет стоять вопрос о возможности и праве дальнейшей выплаты ВПЛ. То есть если человек не подтвердил свою идентификацию, тогда будет приниматься решение о прекращении помощи.

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