Ежемесячные сроки выплат для ВПЛ: когда украинцам ждать начислений
С началом полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденно перемещенными лицами.
Большинство беженцев оформили статус внутренне перемещенного лица, однако гарантированные государственные средства до сих пор не получили.
Когда приходят деньги для ВПЛ и какие причины задержек — читайте в материале Фактов ICTV.
Процедура перечисления средств
Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики АО Сбербанк ежемесячно до 3, 13 и 23 числа на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия.
— Если средства не поступили в начале или середине месяца, советуем подождать конца месяца. Средства обязательно зачислятся на вашу карту, — отметили на горячей линии Минсоцполитики.
Перед тем как средства поступят на вашу карту, осуществляется три процесса:
- подача заявки — вы делаете это лично через приложение Дія или ЦПАУ;
- формирование и обработка реестров — за это отвечает Минсоцполитики;
- выплата средств — осуществляется банком.
То есть, от вашего банка мало что зависит. Как только Минсоцполитики перечисляет выплаты банкам, банки перечисляют их своим клиентам ВПЛ.
В то же время в Минсоцполитики отметили, что с 1 августа 2023 года выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.
Причины задержки выплат
В Минсоцполитики отмечают, что самой главной причиной задержек являются технические проблемы. То есть все украинцы, имеющие право на получение выплат, их 100% получат. Просто из-за технических проблем могут происходить определенные задержки.
– Если возникают задержки и выплаты не поступают более месяца – это технические проблемы, которые стоит устранить как можно быстрее, – отмечают в Минсоцполитики.
Если вам длительное время не поступают выплаты, тогда нужно лично обращаться для выяснения причины задержки выплат.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская