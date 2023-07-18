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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Ежемесячные сроки выплат для ВПЛ: когда украинцам ждать начислений

Ежемесячные сроки выплат для ВПЛ: когда украинцам ждать начислений
Фото: Depositphotos

С началом полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденно перемещенными лицами.

Большинство беженцев оформили статус внутренне перемещенного лица, однако гарантированные государственные средства до сих пор не получили.

Когда приходят деньги для ВПЛ и какие причины задержек — читайте в материале Фактов ICTV.

Процедура перечисления средств

Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики АО Сбербанк ежемесячно до 3, 13 и 23 числа на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия.

— Если средства не поступили в начале или середине месяца, советуем подождать конца месяца. Средства обязательно зачислятся на вашу карту, — отметили на горячей линии Минсоцполитики.

Перед тем как средства поступят на вашу карту, осуществляется три процесса:

  • подача заявки — вы делаете это лично через приложение Дія или ЦПАУ;
  • формирование и обработка реестров — за это отвечает Минсоцполитики;
  • выплата средств — осуществляется банком.

То есть, от вашего банка мало что зависит. Как только Минсоцполитики перечисляет выплаты банкам, банки  перечисляют их своим клиентам ВПЛ.

В то же время в Минсоцполитики отметили, что с 1 августа 2023 года выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Причины задержки выплат

В Минсоцполитики отмечают, что самой главной причиной задержек являются технические проблемы. То есть все украинцы, имеющие право на получение выплат, их 100% получат. Просто из-за технических проблем могут происходить определенные задержки.

– Если возникают задержки и выплаты не поступают более месяца – это технические проблемы, которые стоит устранить как можно быстрее, – отмечают в Минсоцполитики.

Если вам длительное время не поступают выплаты, тогда нужно лично обращаться для выяснения причины задержки выплат.

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